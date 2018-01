Alencar nega que esteja na disputa para vaga de vice O vice-presidente da República, José Alencar, voltou a negar que esteja na disputa para nova dobradinha na chapa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nas próximas eleições. Ele ressaltou, porém, que está "às ordens" do presidente. Alencar classificou como hipóteses notícias sobre a ida dele para o PMDB e uma nova composição de chapa com Lula. "Independentemente de ser candidato, se o presidente precisar de mim estarei às ordens dele", afirmou. "Ele (Lula) é uma boa causa", acrescentou Alencar, depois de uma solenidade em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. A uma pergunta sobre a possível filiação ao PMDB, depois das eleições, Alencar disse ter "maior apreço" pelo partido, mas que é integrante do PRB.