Alencar melhora mas não terá alta hoje, informa hospital O presidente em exercício, José Alencar, permanece internado e sem previsão de alta, recebendo tratamento antibiótico e medicamentos de suporte clínico, informou o boletim médico divulgado hoje pelo Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. De acordo com o boletim, o paciente está "clinicamente melhor" e não apresentou febre nas últimas 24 horas. Informações de assessores do Planalto davam conta de que o vice-presidente poderia sair do hospital hoje. O boletim do hospital informou também que ele permanecerá internado para o tratamento de alterações hematológicas, que constituem o efeito colateral habitual dos tratamentos de quimioterapia. Alencar, de 76 anos, foi internado na noite de sábado para tratamento médico de quadro infeccioso.