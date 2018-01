Alencar já se alimenta normalmente, mas evita visitas O vice-presidente da República José Alencar assume interinamente o cargo de presidente da República na tarde desta quinta-feira, em função da viagem de Luiz Inácio Lula da Silva à Argentina. Mas não deverá ter um dia muito agitado. Alencar assume o posto a partir de um quarto no hospital Sírio Libanês, onde se recupera de uma cirurgia para retirada de um tumor na região abdominal. Nesta quinta-feira, Alencar caminhou pelos corredores do hospital e almoçou uma comida trazida de sua casa, por familiares. Foram servidos ao vice-presidente arroz, feijão e frango com quiabo. Para os seus assessores, ele está muito bem disposto e se mostra mais uma vez preparado para retomar em breve suas atividades normais. Mas não estão previstos muitos compromissos para o presidente interino. Alencar está internado desde a última segunda-feira e foi operado por volta das nove horas da manhã do dia seguinte. De acordo com os assessores, o fato dele assumir a presidência apenas alguns dias após a cirurgia não deve abalar sua recuperação já que "a interinidade para ele é uma rotina". Mesmo assim, Alencar ainda está evitando receber visitas neste período de recuperação. O médico que acompanha o pós operatório, Raul Cutait, esclareceu que ele já está levando uma "vida normal". "Ele está comendo, andando e conversando", disse o médico. Os cuidados clínicos de Alencar também estão sendo conduzidos pelo médico Roberto Kalil. A equipe médica não soube dizer quando serão divulgados os resultados dos exames de análise patológica que permitirão dizer se o tumor extraído é benigno ou maligno. Também não há uma confirmação de que Alencar deixará o hospital até o final de semana, conforme havia sido previsto no dia da operação.