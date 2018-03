Alencar já respira sem ajuda de aparelhos O vice-presidente da República, José Alencar, já respira sem a ajuda de aparelhos, segundo informou o Hospital Sírio-Libanês. Alencar foi submetido a uma cirurgia de 18 horas no domingo para a retirada de tumores. De acordo com a assessoria do hospital, o quadro do vice-presidente é estável e seu estado clínico está melhorando. Ontem Alencar recebeu a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que demonstrou otimismo após o encontro. "Saio feliz pelo otimismo dos médicos e da família", afirmou Lula, após a visita, destacando que voltaria para Brasília com a certeza de que Alencar estará de volta mais rápido do que o esperado.