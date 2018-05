Alencar inicia tratamento de quimioterapia em SP O Vice-Presidente da República, José Alencar, iniciou hoje tratamento de quimioterapia, no Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ele chegou ao hospital às 11h40. Segundo boletim divulgado hoje pelo Sírio-Libanês, a continuação do tratamento está prevista para a próxima semana. Na última sexta-feira, exames comprovaram o crescimento do tumor na região abdominal.