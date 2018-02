Alencar inicia novo tratamento de quimioterapia em SP O vice-presidente da República, José Alencar, de 76 anos, chegou e já foi internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para receber novas sessões de quimioterapia. De acordo com a assessoria da instituição, Alencar chegou por volta das 14 horas e "estava bem e tranqüilo". O vice-presidente fez exames de sangue nesta manhã, que constataram que há condições imunológicas para a realização do tratamento quimioterápico contra um câncer no abdômen. A assessoria do Hospital Sírio-Libanês informou que o boletim médico será divulgado no final da tarde de hoje. Alencar deixou o hospital no último sábado, após ficar uma semana internado para tratar de um quadro infeccioso. Durante este período, ele recebeu tratamento com antibióticos e medicamentos de suporte clínico.