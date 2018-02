Alencar grava programa político após deixar hospital Após deixar o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na manhã deste sábado, o vice-presidente da República, José Alencar, participou de gravação do programa político do PRB (Partido Republicano Brasileiro) que vai ao ar na próxima quinta-feira, 24. Em seguida, dirigiu-se à sua residência na capital paulista. Alencar, de 76 anos, estava internado desde o último sábado, 11, para tratamento e melhoria de seu sistema imunológico. O vice-presidente sofre de câncer no abdome e já passou por seis cirurgias para combater a doença. Ao deixar o hospital, Alencar disse que estava se sentindo bem e confirmou que ficará em São Paulo nos próximos dias para dar prosseguimento ao tratamento. "Estou me sentindo bem. Aliás, quando entrei não estava me sentindo mal, mas precisava passar por esse tratamento", disse o vice-presidente, segundo informações da Agência Brasil. Uma nova sessão de quimioterapia estava marcada para a próxima quinta-feira, 24, no sírio-libanês. Mas, devido a mudanças no estado de saúde do vice-presidente, ela pode ser remarcada. "Não sei bem qual será o dia em que terei de me internar novamente para a segunda sessão de quimioterapia. Inicialmente estava marcada para dia 24, mas pode haver um adiamento provavelmente para dia 26 ou 27. É muito provável que eu fique aqui estes dias", afirmou, também de acordo com a Agência Brasil. "No dia 23, tenho uma reunião em Brasília, mas vou e volto", acrescentou.