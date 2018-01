'Alencar foi mais do que um vice', diz ministro Dias antes de morrer, o ex-vice-presidente José Alencar contou, em tom de brincadeira, no Hospital Sírio-Libanês, onde ficou internado, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva o convidou para ser vice novamente em 2018. "O Lula me convidou para ser vice, então, os médicos vão ter de me segurar por mais oito anos", disse Alencar, segundo relato emocionado do ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria Geral.