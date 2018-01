Alencar foi hábil negociador, diz núncio apostólico O núncio apostólico do Brasil, Dom Lourenzo Baldisseri, disse hoje que o ex-vice-presidente da República José Alencar foi um hábil e efetivo negociador do qual o Brasil se lembrará com respeito e admiração. Em sermão durante missa de corpo presente do ex-vice-presidente, no Salão Nobre do Palácio do Planalto, Baldisseri citou os oito anos em que Alencar, junto com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, estiveram no poder. "O ex-vice-presidente foi uma personalidade equilibrada, serena, de grande visão política, ao lado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva", disse Baldisseri.