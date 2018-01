Alencar foi decisivo para Lula, diz Cristovam Buarque O senador Cristovam Buarque (PDT-DF) disse hoje que o ex-vice-presidente da República José Alencar foi fundamental para a eleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2002. Em entrevista à Rádio Estadão ESPN, Buarque lembrou que o mercado via Lula com desconfiança na época da campanha. "Alencar foi decisivo para a eleição de Lula", disse. O senador do PDT do Distrito Federal manifestou os pêsames à família.