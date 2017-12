Alencar faz sessão de quimioterapia em São Paulo O presidente da República em exercício, José Alencar, foi internado na manhã desta sexta-feira, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Alencar dará continuidade ao tratamento complementar à cirurgia de retirada de um câncer na região do abdômen, realizada no ano passado, em Nova York. Essa é a nona sessão de quimioterapia a que ele é submetido desde a realização da cirurgia. O tratamento deve terminar ainda no primeiro semestre deste ano e, de acordo com o boletim médico divulgado pelo hospital, Alencar está respondendo bem ao tratamento. O presidente em exercício está sendo atendido pelo diretor executivo do Centro de Oncologia da instituição, Paulo M. Hoff, que é clínico-geral e oncologista. No sábado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reassumirá o cargo após retornar de Davos, onde participa do Fórum Econômico Mundial.