Alencar faz hemodiálise e recebe visita de Padilha

Alencar recebeu hoje a visita do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Segundo o ministro, o ex-vice-presidente perguntou sobre o novo plano de combate à miséria e os projetos do Ministério da Saúde. Em seu Twitter, Padilha se disse comovido "com a força e a animação" de Alencar.

Internado desde o dia 22 de dezembro devido a uma hemorragia abdominal, Alencar tem passado por sucessivas sessões de hemodiálise e transfusão de sangue e voltou recentemente a fazer quimioterapia contra o câncer no abdome. Seu estado é considerado grave pela equipe médica.