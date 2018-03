Alencar faz exames em hospital de São Paulo O vice-presidente José Alencar passou ontem por uma bateria de exames no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, que começou às 8 horas, segundo informações da assessoria do hospital. Os exames têm caráter preventivo e fazem parte do tratamento a que ele é submetido em razão de um câncer na região do abdome. Em janeiro o vice-presidente ficou internado três dias no mesmo hospital para tratamento quimioterápico. Alencar já passou por seis cirurgias por causa da doença.