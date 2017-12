Alencar fará tratamento quimioterápico em São Paulo O presidente da República em exercício, José Alencar, embarcará na tarde desta quinta-feira para São Paulo, onde deve ser submetido a um novo tratamento quimioterápico, no hospital Sírio Libanês. Alencar deve permanecer na capital paulista durante o fim de semana e retornará a Brasília somente na segunda-feira. Lula estará de volta à capital federal no sábado, após uma viagem de dois dias à Suíça. Lula deve chegar a Zurique por volta das 11h45 desta quinta-feira e, em seguida, partirá de helicóptero com sua comitiva para Davos. Viajam com ele os ministros da Fazenda, Guido Mantega, das Relações Exteriores, Celso Amorim, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan e o presidente do Banco Central (BC), Henrique Meirelles.