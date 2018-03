Alencar evolui bem e está consciente, diz hospital

O quadro do vice-presidente da República José Alencar Gomes da Silva, de 77 anos, evolui bem e ele já respira sem o auxílio de aparelhos e está consciente, de acordo com o último comunicado divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Alencar está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do local onde se recupera da cirurgia para retirada do retroperitônio (porção posterior do abdome) realizada no último domingo.