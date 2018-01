Alencar está 'se preparando para descansar', diz médico

Alencar voltou a apresentar quadro de perfuração abdominal e de peritonite, uma infecção na membrana que protege a cavidade abdominal. Mais cedo, o médico afirmou que Alencar está passando por um tratamento à base de medicamentos, especialmente analgésicos para aliviar a dor, o que deixa o paciente em estado de constante sonolência.

Em virtude do estado crítico de saúde, Cutait descartou qualquer procedimento cirúrgico. O ex-vice-presidente apresenta ainda um quadro de pressão baixa. O último boletim médico divulgado pelo Sírio-Libanês, às 11h45, informava que o paciente estava sedado, sem dor e na companhia de seus familiares. O ex-vice-presidente voltou a ser internado ontem com obstrução intestinal. Alencar luta contra um câncer no abdome há mais de 13 anos e já passou por 17 cirurgias.