Alencar está internado para retirada de tumor no abdome O vice-presidente da República, José Alencar, está internado no Hospital Sírio Libanês, na capital paulista, e será submetido nesta terça-feira a uma cirurgia de retirada de um tumor no abdome, informou sua Assessoria de Imprensa. O médico da família de Alencar, Manoel Luiz Cataldo, informou na noite desta Segunda que o tumor foi detectado em um exame de rotina realizado na semana passada. "É uma lesão localizada na parte posterior do abdome, junto à musculatura", disse Cataldo. Ele acrescentou que somente após a operação é que será feito um exame (biópsia) para se saber de que tipo de tumor se trata. A cirurgia será feita por uma equipe do hospital, a partir das 8h30, com duração prevista de três e meia. Alencar, de acordo com o médico, deverá ter alta no final da semana. Segundo assessores, o vice demonstra segurança e confiança nos resultados da cirurgia. Até est segunda, o vice estava exercendo o cargo de presidente da República em substituição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se encontrava na Rússia, participando da reunião do G-8. Desde a constatação do tumor, na sexta-feira, ministros e assessores do Palácio do Planalto mantiveram em sigilo o estado de saúde de Alencar, que novamente será candidato a vice na chapa de Lula pela reeleição.