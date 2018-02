Alencar está em 'franca recuperação', infoma hospital O quadro geral de saúde do vice-presidente da República, José Alencar, está em "franca recuperação", segundo informou o boletim médico do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. O comunicado informou ainda que Alencar se encontra ativo e disposto, com "melhora progressiva" das alterações hematológicas decorrentes da quimioterapia. O boletim informa também que não há previsão de alta. Ele está "recebendo tratamento com antibióticos e de medicamento de suporte clínico". A equipe médica do hospital, responsável pelo tratamento do vice-presidente afirmou que Alencar não teve febre nos últimos três dias.