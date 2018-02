Alencar está bem, diz Marta Suplicy após visita A ministra do Turismo, Marta Suplicy, visitou hoje o vice-presidente da República, José de Alencar, internado desde sábado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Na saída, ela firmou que o vice-presidente está muito bem, exercendo o cargo de presidente da República. De acordo com o boletim do hospital, o paciente está recebendo tratamento antibiótico e seu estado geral é estável. A ministra disse que Alencar fez alguns despachos pela manhã e reiterou que ele está bem. "O que me deixou muito feliz é vê-lo bem", afirmou. "Imagine só, ele leu um artigo inteiro." O vice-presidente foi internado para tratamento de um quadro infeccioso.