Alencar enfrenta cirurgia; boletim médico sai esta tarde O vice-presidente da República, José Alencar Gomes da Silva, de 77 anos, passa, neste momento, por cirurgia para retirada de um tumor abdominal no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ele encontra-se internado desde o dia 22. Os procedimentos pré-operatórios foram iniciados por volta das 7h30 da manhã e a expectativa da direção do Hospital é de que um boletim médico seja divulgado hoje no meio da tarde. Ontem, o vice-presidente recebeu a visita do ex-ministro da Justiça Márcio Thomaz Bastos. "Ele é um herói brasileiro", disse, referindo-se a luta de José de Alencar contra o câncer há mais de uma década. A cirurgia de Alencar é conduzida pela equipe coordenada pelos doutores Ademar Lopes, Paulo Hoff e Roberto Kalil Filho.