Alencar elogia mediação de Lula em acordo com Irã O presidente da República em exercício, José Alencar, elogiou hoje o acordo internacional fechado com o Irã sobre enriquecimento de urânio, com a mediação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "O Irã vai desenvolver o enriquecimento do urânio para fins pacíficos. Era um tema ultra polêmico e o presidente Lula abraçou esta causa e levou com inteligência, simplicidade e diálogo. O Brasil é cada vez mais respeitado nessa área internacional, graças ao trabalho deste cidadão simples, que se chama Luiz Inácio Lula da Silva", disse Alencar, na abertura do 22º Forum Nacional, organizado pelo Instituto Nacional de Altos Estudos na sede do BNDES.