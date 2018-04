Alencar é transferido para quarto, diz hospital

O vice-presidente da República, José Alencar, 77 anos, que está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, foi transferido por volta de 12h de hoje da Unidade Crítica Coronariana para um quarto. Segundo boletim médico divulgado na tarde desta quinta-feira, ele alimenta-se normalmente e já caminha. Alencar se recupera de cirurgia realizada no último dia 25 para retirada de tumores na região do abdome.