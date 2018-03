Alencar é operado neste domingo para retirar tumor

O vice-presidente da República José Alencar passa neste domingo, 25, por uma nova cirurgia como parte do tratamento contra o câncer. Ele vai retirar um tumor abdominal. Segundo a assessoria do Hospital Sírio-Libanês, onde está internado desde quinta-feira, a cirurgia já começou e está prevista para terminar no começo da tarde. Alencar luta contra a doença desde 1997 e já passou por cirurgias no Brasil e no exterior. Somente no ano passado, internou-se diversas vezes para tratamento de quadros clínicos relativos à luta contra o câncer. Ele sofreu com infecções e problemas renais. Texto atualizado às 11h30