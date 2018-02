Alencar é operado hoje; Dilma segue internada O vice-presidente da República, José Alencar, será submetido hoje a uma cirurgia para a retirada de um tumor na região abdominal. O procedimento cirúrgico acontecerá no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Com sua internação e com o embarque hoje do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para Zurique, na Suíça, quem assume a Presidência da República é o presidente da Câmara dos Deputados, Arlindo Chinaglia (PT-SP). Lula viaja à Suíça para participar da solenidade em que a Fifa formalizará o Brasil como sede da Copa do Mundo de 2014. A volta do presidente ao País está prevista para amanhã. Nas outras viagens de Lula ao exterior, quem assumiu o cargo foi Alencar. Segundo a Constituição, na ausência ou impossibilidade do presidente da República e do vice, assume o presidente da Câmara. A hierarquia segue com o presidente do Senado e depois com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF). INTERNAÇÃO A ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, continua internada em São Paulo, também no Hospital Sírio-Libanês, por conta de uma diverticulite aguda. Ela deve ter alta só nos próximos dias, de acordo com a assessoria de imprensa da instituição. A diverticulite é uma inflamação no intestino que exige internação em razão do risco de comprometimento do órgão. A equipe médica, porém, trata a ministra desde sábado só com antibióticos e descarta cirurgia no momento. Dilma passa bem e seu quadro é estável.