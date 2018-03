Alencar é internado em SP para exames O vice-presidente José Alencar foi internado ontem no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para fazer exames e avaliar a necessidade de cirurgia por causa de novo tumor abdominal. Em setembro do ano passado, ele já retirara um tumor no abdômen. Segundo o hospital, o estado clínico do paciente é "satisfatório". Alencar luta contra o câncer desde 1997. Em novembro do ano passado, ele foi internado por infecção intestinal e, em dezembro, por insuficiência renal.