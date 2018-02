Alencar é internado em SP com nova obstrução intestinal

SÃO PAULO - O vice-presidente José Alencar voltou a apresentar um quadro de suboclusão intestinal, informou há pouco a assessoria de imprensa do Hospital Sírio-Libanês. De acordo com o boletim divulgado na tarde desta quarta-feira, 24, Alencar está sendo submetido a um tratamento clínico e seu estado de saúde é estável.

Nesta terça-feira, 23, Alencar voltou a ser internado no hospital para a realização de exames e passou a noite no hospital. No sábado, 20, o vice-presidente recebeu alta após ser submetido a uma transfusão de sangue. A internação ocorreu um dia depois que o vice-presidente deixou o Sírio-Libanês, após 24 dias de permanência no local para tratamento de uma obstrução intestinal.

As equipes médicas que acompanham o vice-presidente são coordenadas pelos médicos Raul Cutait, Paulo Hoff, Roberto Kalil Filho e Paulo Ayroza Galvão.