Alencar é homenageado como militante honorário do PT

O vice-presidente da República, José Alencar, recebeu na noite deste domingo, 7, a homenagem de militante honorário do PT. O evento ocorreu na Serraria Souza Pinto, na região central de Belo Horizonte. Durante discurso, Alencar voltou a dizer que está disposto a ser o nome para unificar os partidos da base aliada do presidente Lula em Minas - e fortalecer a candidatura presidencial da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, no segundo colégio eleitoral do País. Mas, para tanto, precisa estar em boas condições de saúde.

"A única coisa que me move é ter unidade em Minas Gerais, para garantir apoio à continuidade do trabalho do presidente Lula", afirmou. Conforme o vice-presidente, se for preciso, para ajudar nessa unidade, que seja candidato, ele "não se furtará". A decisão, no entanto, só deverá ser tomada na segunda quinzena de março, quando Alencar passará por exames médicos para avaliar os resultados do tratamento contra o câncer.