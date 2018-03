Alencar diz que quer viver 'até quando for digno'

O ex-vice-presidente da República José Alencar disse esta tarde ao ex-deputado federal Albano Franco que está "preparado para morrer", mas que pretende "viver até quando for digno". O relato foi feito pelo próprio ex-deputado, após visita a Alencar no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde passou mais de três horas com o ex-vice-presidente, que estava acompanhado por sua esposa, dona Mariza, pelo filho Josué e pelo neto.

Quando o ex-deputado chegou à UTI, José Alencar estava cortando o cabelo. O ex-vice-presidente aparentava cansaço, segundo Albano Franco, mas falava normalmente e conversava sobre diversos assuntos. Entre eles, Alencar recordou a época em que era vice-presidente de Albano Franco na Confederação Nacional da Indústria (CNI). Eles também conversaram sobre os oito anos de governo Lula e Alencar confessou que, apesar de ter passado o período praticamente todo na vice-Presidência da República, ainda prefere ser chamado de senador.

Albano Franco disse que Alencar falou com muita naturalidade sobre sua doença - ele trava uma luta contra um câncer abdominal há mais de 13 anos -, que está consciente da gravidade de seu estado de saúde, mas animado para continuar seu tratamento. O ex-deputado disse ter saído da UTI, após a visita, "feliz e animado pelo estado de espírito de um verdadeiro herói". O jornalista da Globo José Roberto Burnier também visitou José Alencar neste sábado.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O ex-vice-presidente recebeu hoje uma correspondência de um vizinho de quarto no hospital, que igualmente enfrenta um câncer. Na carta, o paciente dizia se identificar com a história de Alencar e prestou apoio à sua batalha contra a doença.

José Alencar passou por nova hemodiálise durante a manhã e seu estado apresentou poucas modificações nas últimas 48 horas. O oncologista Paulo Hoff, que integra a equipe de médicos que acompanham o paciente, disse que o ex-vice presidente permanecerá na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por enquanto. Alencar está fazendo uso de antibióticos, mas não de sedativos. Novas intervenções cirúrgicas estão descartadas.

O hospital não divulgou nenhum novo boletim médico até o momento, o que só deve acontecer em caso de alteração do estado de saúde do ex-vice-presidente.