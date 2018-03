Alencar diz que gostaria de disputar vaga no Senado O vice-presidente José Alencar revelou hoje, em entrevista coletiva, que não pretende disputar um novo mandato no Executivo. "(Disputar) O Senado é minha preferência", afirmou, acrescentando que seria candidato a deputado federal sem o menor problema. Ele fez as contas e concluiu que já assumiu interinamente a presidência o equivalente, em dias, a um ano. Alencar evitou responder se aconselharia o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a disputar uma vaga no Senado. Lembrou apenas que, para Lula disputar uma vaga no Senado, teria de se desincompatibilizar do cargo em 31 de março. O vice-presidente brincou: "Aí abriria espaço para que eu o sucedesse e talvez fosse o tempo suficiente para trazer os juros para patamares internacionais". Sobre a possibilidade de a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, disputar a sucessão do presidente Lula, Alencar foi cauteloso: "Sucessão está longe, estamos começando o terceiro ano do segundo mandato, mas a ministra Dilma é um nome capaz de atender qualquer capacidade de sucessão. Ela tem sensibilidade social e reúne condições excepcionais para ser candidata."