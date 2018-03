Alencar diz que está novamente com câncer O presidente em exercício, José Alencar, admitiu neste sábado que está novamente com câncer, mas descartou a possibilidade de se afastar temporariamente da vice-presidência da República. Alencar disse a jornalistas, em Brasília, que exames de rotina feitos em São Paulo esta semana mostraram "uma recorrência", acrescentando que deve retomar em agosto o tratamento de quimioterapia. Em 2007, o vice-presidente passou por uma cirurgia em São Paulo para retirar um tumor abdominal, sua quinta operação. Depois disso, ele voltou a ser hospitalizado outras vezes para ser submetido a tratamentos de quimioterapia. Alencar, de 76 anos, exerce a Presidência do país enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está viajando para Portugal.