Alencar diz que espera eleição 'sem baixarias'

Ao falar seriamente sobre o assunto, comentou que, pelo menos até o momento, o processo eleitoral está prosseguindo de forma positiva no País. Ele observou ainda que, no seu caso especificamente, pensou em concorrer ao governo de Minas Gerais, mas foi desaconselhado por seus médicos, visto que ainda precisa efetuar procedimentos de quimioterapia para combater seu câncer.

Quando indagado por repórteres se pensa em uma pasta de ministério caso vença a candidata do governo, Dilma Rousseff, ele foi taxativo: "Realmente, não me cabe dizer algo assim, essa decisão seria de quem assumisse o governo", afirmou. Alencar participou do lançamento do navio porta contêiner Log-In Jacarandá, da Log-In, empresa coligada a Vale.