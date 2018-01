Alencar diz que câncer diminuiu 51% desde setembro O vice-presidente José Alencar (PRB) anunciou hoje que o tratamento contra o câncer está evoluindo e que o tamanho dos seus tumores na região abdominal já foi reduzido em 51% desde setembro. Otimista, disse que se estiver curado poderá disputar as eleições do ano que vem, concorrendo a uma vaga ao Senado ou à Câmara dos Deputados. "Se eu estiver curado e as lideranças e o povo quiserem, eu aceito (disputar as eleições)", afirmou. "Mas isso se eu estiver curado e em condições de exercer o meu mandato", disse o vice-presidente, após participar da posse da nova diretoria do Clube de Engenharia, no Rio, onde também foi homenageado.