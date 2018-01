Alencar diz que ainda não foi lembrado para eventual chapa O vice-presidente José Alencar disse nesta quarta que na última eleição foi convidado por quatro partidos para integrar a chapa que disputaria a eleição presidencial e, desta vez, ainda não foi lembrado por ninguém. "Eu provavelmente não tenha feito por merecer um novo convite", afirmou, em entrevista no Planalto. "Naquele tempo, gostavam de mim", completou. Após participar de uma solenidade no Palácio do Planalto ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Alencar negou que viva uma situação desconfortável por ainda não ter recebido um convite do presidente. A uma pergunta se tinha sido convidado, respondeu com um lacônico "não". Depois, questionado se queria ser, respondeu com outro não. Diante da insistência de repórteres se era candidato a vice, soltou um terceiro não. Em seguida, Alencar foi questionado se, caso fosse convidado, aceitaria: "Isso aí é conjuntura". José Alencar disse estar tranqüilo. "Eu costumo ser na minha vida muito tranqüilo pois sou cristão, católico, apostólico romano. Sei rezar uma oração que está no sermão da montanha, o Padre Nosso. Seja feita a Vossa Vontade, assim na Terra como no Céu. Provavelmente, Deus está me protegendo", disse. Ele, no entanto, preferiu não mencionar de quem ou o quê Deus o estaria protegendo.