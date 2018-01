Alencar diz não ter pressa para decidir candidatura a vice O vice-presidente da República, José Alencar, disse hoje não ter pressa para definir se, na tentativa de reeleição, vai ser novamente o companheiro de chapa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "O presidente não é candidato ainda. Você não pode passar o carro na frente dos bois. Primeiro, o presidente tem que ser candidato para depois ver como é que ele vai compor sua chapa. Eu não estou absolutamente com pressa de nada", disse. Em uma demonstração de humildade, Alencar disse que não existe candidatura a vice-presidente e que sua eleição se deveu ao voto em Lula. "Vice é objeto de um convite e uma aceitação", observou. "Na Constituição de 1946 era diferente, o cidadão se candidatava a vice. Hoje não pode haver isso. Eu fui eleito porque o povo digitou por maioria o número 13. Eu tenho que ter consciência disso." Em razão de intensas articulações, o PMDB estará majoritariamente ao lado de Lula nas eleições, mesmo sem coligação formal, afirmou o vice. "Tenho grandes amigos no PMDB, fizemos grandes esforços para que houvesse uma aliança formal, o que não aconteceu por questões regionais. A resposta é que o PMDB estará, com sua esmagadora maioria, apoiando a candidatura do presidente Lula." O vice-presidente, porém, disse não cogitar a hipótese de filiar-se ao PMDB, o que seria um modo de formalizar a aliança deste com o PT, uma vez que Lula seja reeleito repetindo a parceria com Alencar. "Não. Meu partido é o Partido Republicano Brasileiro", frisou. Até o momento, sua única certeza a respeito das eleições de outubro, disse Alencar, é o voto em Lula. "O papel sobre o qual estou absolutamente seguro é o meu papel de eleitor. No dia da eleição, pode estar certo que eu quero pedir a Deus saúde para chegar lá e votar no Lula."