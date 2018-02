Alencar deve voltar a respirar sem aparelhos ainda hoje

SÃO PAULO - O ex-vice-presidente da República José Alencar está acordado e deve retirar ainda nesta quinta-feira, 6, os aparelhos que o auxiliam na respiração, segundo informou o médico Paulo Hoff, do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Alencar está internado desde terça-feira, 4, na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do hospital, por causa de uma hemorragia no intestino decorrente de um câncer.

Alencar foi submetido na quarta a uma embolização, que conseguiu estancar um novo sangramento intestinal detectado um dia antes. Após o procedimento, o empresário passou por hemodiálise (filtragem artificial do sangue).