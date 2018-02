Alencar deve ter alta no domingo, informa Planalto O vice-presidente da República, José Alencar, deverá ter alta no domingo do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, segundo informações do Palácio do Planalto. Alencar está sendo submetido a mais uma etapa do tratamento iniciado em outubro do ano passado, quando foi operado para retirada de um tumor no abdome. De acordo com pessoas próximas ao vice-presidente, ele pretende retomar as atividades normais em Brasília na segunda-feira. Hoje pela manhã, o vice-presidente teve uma longa conversa por telefone com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com relato de amigos, Lula disse a Alencar que espera que o tratamento seja rápido e bem sucedido.