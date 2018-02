Alencar deve ter alta amanhã, informa Sírio-Libanês O Hospital Sírio-Libanês informou que hoje não será divulgado boletim médico sobre o estado de saúde do vice-presidente da República, José Alencar, internado desde quinta-feira (3) para a realização de quimioterapia. É mais uma etapa do tratamento iniciado no ano passado, quando Alencar foi operado para retirada de tumor no abdome. Segundo a assessoria do Hospital, Alencar, de 76 anos, passa bem e deve ter alta amanhã, provavelmente no início da tarde. Ele está sob os cuidados do médico Paulo Hoff.