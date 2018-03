Alencar deve ser transferido de UTI para quarto amanhã

O quadro de saúde do político é grave, porém estável. A assessoria de imprensa do hospital informou que um novo boletim médico só será divulgado se houver alteração no quadro clínico do paciente.

Alencar voltou a ser internado no Sírio-Libanês na última quarta-feira, devido a um quadro de peritonite (inflamação do peritônio, membrana que reveste a cavidade abdominal), causada por uma perfuração do intestino. Alencar luta há 13 anos contra um câncer no abdômen e já passou por diversas cirurgias.