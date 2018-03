Alencar deve ser transferido da UTI para quarto hoje

De acordo com o amigo e ex-assessor Adriano Silva, Alencar está bem disposto e diz não ter pressa em deixar a UTI porque quer ter certeza de que está bem. Adriano relatou que no início da manhã de hoje Alencar se alimentou normalmente e disse que ele tem recebido muitas cartas e telegramas. "Ele fez questão de acusar o recebimento de todas as cartas", contou Adriano.

Alencar está acompanhado da filha Patrícia e da esposa Mariza. Hoje ele recebeu a visita do jornalista Ricardo Kotscho. Adriano informou ainda que os dois conversaram bastante e falaram principalmente sobre a aposentadoria do jogador Ronaldo. Segundo ele, Alencar também pediu para assistir ao noticiário de ontem à noite, para acompanhar as últimas informações sobre o anúncio da aposentadoria do jogador.