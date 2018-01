Alencar deve ser indicado vice de Lula novamente, diz Berzoini É de 95% a chance de José Alencar (PRB) voltar a ser vice na chapa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A contabilidade foi apresentada nesta terça-feira pelo presidente do PT, deputado Ricardo Berzoini (SP), após reunião da comissão política do partido, em Brasília, para tratar dos últimos preparativos da convenção nacional petista, que no sábado homologará a candidatura de Lula a um segundo mandato. Berzoini defendeu a repetição da dobradinha vitoriosa da campanha de 2002, com o argumento de que o atual vice-presidente - eleito pelo PL e hoje no PRB - sempre contribuiu muito o governo. "Alencar já é o vice, teve papel importante nesse mandato, é uma pessoa muito próxima do presidente Lula e ajudou no Ministério da Defesa. Está a serviço do projeto nacional", observou. Coordenador da campanha de Lula, Berzoini ressalvou, porém, que a palavra final caberá ao presidente. Disse, ainda, que o PSB "nunca apresentou" a reivindicação de indicar o vice na chapa de Lula. "Se apresentar, vamos avaliar com carinho", observou. PSB na coligação Na prática, o governo tenta de tudo para ter o PSB oficialmente na coligação. Alguns interlocutores de Lula dizem que Alencar não agrega mais votos, apesar de ser de Minas, o segundo maior colégio eleitoral do País. Em 2002, Alencar - que é proprietário da Coteminas - serviu para espantar o medo dos empresários em relação a Lula. Na época, estava filiado ao PL. Hoje está no minúsculo PRB, mas, se for confirmado vice, poderá migrar para o PMDB depois da eleição. No Palácio do Planalto, auxiliares do presidente acreditam que o PSB pode recuar da decisão de não casar de papel passado com o PT se conseguir emplacar o candidato a vice na chapa de Lula. Nesse caso, dizem eles, o presidente do PSB, deputado Eduardo Campos (PE) - hoje candidato ao governo de Pernambuco -, poderia ser um desses nomes. No diagnóstico da direção do PT, porém, a hipótese tem apenas 5% de chance de ser viabilizada. "Achamos que José Alencar é a melhor alternativa para ser novamente vice do presidente Lula e estamos torcendo para os entendimentos nesse sentido", afirmou Gleber Naime, coordenador do Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE) do PT. Berzoini admitiu que a montagem do palanque de Lula é uma "equação complexa" e que acertos podem ser feitos na última hora para formalizar uma aliança mais ampla. "Temos todo o interesse em ter o PSB e o PC do B como aliados", destacou o presidente do PT. Duas convenções Se até sexta-feira a frente de apoio a Lula ainda não tiver sido fechada, o PT poderá realizar duas convenções: uma no sábado e outra no dia 30, prazo estabelecido pela Lei Eleitoral para o registro das coligações. Diplomático, Berzoini disse que o PSB tem "excelentes nomes" e citou nessa lista o ex-ministro da Integração Nacional Ciro Gomes. Ciro já foi cotado para vice de Lula, mas a direção do PSB garante que ele será candidato a deputado federal, com o objetivo de puxar votos para a bancada. Assim como o PC do B, o PSB está ameaçado pela cláusula de barreira, pela qual todo partido deve atingir 5% dos votos no País e 2% em nove Estados se quiser sobreviver a partir de 2007.