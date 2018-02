Alencar deve sair do hospital para ser homenageado

SÃO PAULO - O ex-vice-presidente José Alencar deve comparecer na terça-feira, 25, à festa de 457 anos de São Paulo, onde será homenageado com a Medalha 25 de Janeiro. O médico Francisco Carnevale, que faz parte da equipe que trata o político de um câncer na região do abdome, informou na manhã desta segunda-feira, 24, que, a princípio, o ex-vice-presidente estará presente na homenagem. "A perspectiva é positiva", disse.

De acordo com Carnevale, a equipe médica irá se reunir nesta segunda-feira para avaliar o estado de saúde de Alencar para, então, definir se ele terá permissão de saída. Uma nota com a decisão dos médicos será divulgada à tarde. O que tem preocupado a equipe é a maneira como o ex-vice-presidente será transportado até o local. Uma unidade móvel de emergência, munida com aparelhos médicos, deve acompanhá-lo, para evitar qualquer sobressalto. Alencar deve ser transportado em uma cadeira de rodas.

A presidente Dilma Rousseff (PT) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva devem comparecer ao evento caso Alencar participe da festa. Além de Alencar, será homenageado o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que não deve participar da solenidade devido a compromisso internacional. A Medalha 25 de Janeiro foi criada em dezembro de 2009. No ano passado, os homenageados foram Lula e o então governador José Serra (PSDB).

Alencar está internado no Hospital Sírio-Libanês desde 22 de dezembro, quando passou por uma cirurgia de emergência em razão de uma hemorragia digestiva. O quadro de saúde do paciente é estável, mas ainda inspira cuidados. Há mais de 13 anos, ele luta contra o câncer.