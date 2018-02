O oncologista Paulo Hoff, que integra a equipe que trata do ex-vice-presidente, disse hoje (2) que a equipe médica vai decidir sobre a retomada do tratamento nesta semana. Ontem, Alencar afirmou que retomaria nesta segunda-feira o tratamento contra o câncer. O hospital informou que só divulgará um novo boletim médico sobre a saúde de Alencar se houver alteração no quadro clínico.