Alencar deve receber alta nos próximos dias, diz médico O presidente em exercício, José Alencar, deve receber alta do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, nos próximos dias, informou hoje o cardiologista Roberto Kalil Filho. De acordo com o oncologista Paulo Hoff, Alencar, que foi internado por causa de uma obstrução intestinal no último dia 25 de outubro, deve retomar o tratamento contra o câncer assim que Kalil autorizar.