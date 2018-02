O vice-presidente da República, José Alencar, deve receber alta neste domingo, 27, do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde está internado desde quinta-feira para realização de quimioterapia contra um câncer no abdômen. Segundo a assessoria de Alencar, a saída deve ocorrer por volta do meio-dia. O boletim médico divulgado no final da manhã deste sábado informou que o vice-presidente "segue internado, em tratamento quimioterápico, sem intercorrências". Ele recebeu hoje a visita do senador Marcelo Crivella (PRB-RJ). Alencar enfrenta um câncer na região abdominal que já o levou seis vezes à mesa de cirurgia. Na quinta-feira ele se internou para receber a segunda sessão de quimioterapia. A primeira foi realizada entre os dias 3 e 6 de janeiro. O vice-presidente está sob os cuidados da equipe coordenada pelos médicos Paulo Hoff e Roberto Kalil.