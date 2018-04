Alencar deve receber alta nesta semana, diz hospital O estado de saúde do vice-presidente José Alencar é considerado estável, com previsão de alta ainda para esta semana, de acordo com boletim médico divulgado hoje pelo Hospital Sírio-Libanês, de São Paulo. Alencar se recupera bem da cirurgia a que foi submetido no fim de janeiro. Ele alimenta-se diariamente e caminha pelo quarto. Com 77 anos, o vice-presidente passou por uma cirurgia delicada no dia 25. Foram retirados tumores na região posterior do abdome. Alencar é assistido pelo oncologista clínico Paulo Hoff, pelo cardiologista Roberto Kalil Filho e pelo cirurgião-oncologista Ademar Lopes.