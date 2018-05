Alencar deve permanecer hospitalizado até terça-feira

Internado na noite desta quinta-feira, 17, o vice-presidente da República, José Alencar, deverá permanecer no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, até a próxima terça-feira, quando será submetido a mais uma sessão de quimioterapia.

Segundo assessores do vice, Alencar sentiu-se mal na noite de quinta-feira e foi submetido a uma bateria de exames. Os resultados apontaram uma pancitopenia, ou a diminuição de glóbulos brancos, vermelhos e plaqueta. Este é um dos efeitos secundários normalmente associado à quimioterapia.

Boletim divulgado na manhã desta sexta-feira, 18, informa que o vice-presidente está sendo tratado com transfusões de sangue, antibióticos e fatores de crescimento. O objetivo é diminuir os risco de infecção e hemorragia.

Ainda na manhã de quinta-feira, Alencar recebeu por uma hora a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Jaburu. Lula embarcou para Curitiba, e segue para Porto Alegre nesta sexta-feira, 18. Na próxima semana, o presidente viajará para os Estados Unidos.

Alencar luta contra um câncer no abdômen há cerca de 12 anos.