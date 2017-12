Alencar deve fazer nova sessão de quimioterapia na terça O vice-presidente da República, José Alencar, deve retornar na terça-feira ao Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, para mais uma sessão de quimioterapia, como parte de seu tratamento após a retirada de um tumor na região abdominal, segundo informações da assessoria de imprensa do hospital. Alencar, que assumiu interinamente a Presidência da República em função da viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o Fórum Econômico Mundial, na cidade suíça de Davos, fez na sexta-feira uma sessão de quimioterapia no hospital e recebeu alta por volta das 13 horas. A sessão de sexta-feira foi a nona do tratamento desde sua última internação, em novembro de 2006, no Memorial Sloan Kettering, em Nova York, quando foi retirado o tumor. Nos últimos dez anos, os médicos retiraram cinco tumores do corpo do atual vice-presidente - dois deles do abdômen, um terceiro da próstata, um do rim e outro do sistema digestivo. De acordo com a assessoria do hospital, Alencar deve continuar fazendo sessões semanais de quimioterapia. Ele deve permanecer na capital paulista durante este fim de semana.