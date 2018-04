Alencar deve deixar UTI na segunda-feira

O vice-presidente da República, José Alencar Gomes da Silva, de 77 anos, deve deixar a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, nesta segunda-feira, 2, segundo boletim do hospital divulgado neste domingo, 1. Alencar se recupera de cirurgia para retirada de tumores no retroperitônio (porção posterior do abdome), a qual foi submetido no último domingo, 25. O vice-presidente segue evoluindo bem, alimenta-se por via oral, se senta e conversa normalmente. As equipes que assistem ao Vice-Presidente são coordenadas pelos professores doutores Paulo Hoff (oncologista clínico), Roberto Kalil Filho (cardiologista) e Ademar Lopes (cirurgião-oncologista).