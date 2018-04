Alencar deve deixar UTI 8 dias após cirurgia Oito dias após a mais radical intervenção sofrida desde o início da luta contra o câncer, o vice-presidente da República, José Alencar, de 77 anos, deve deixar hoje a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, segundo boletim oficial divulgado ontem. Alencar se recupera de cirurgia que retirou tumores no retroperitônio (porção posterior do abdome). Segundo o boletim, ele tem boa evolução "alimenta-se por via oral, se senta e conversa normalmente".