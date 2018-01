'Alencar deixou um exemplo muito grande', diz Anastasia O governador de Minas Gerais, Antonio Anastasia, destacou, em entrevista no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, o exemplo que o ex-vice-presidente da República José Alencar deixou a todos os brasileiros. "O ex-vice-presidente deixou um exemplo muito grande, não só na sua vida empresarial vitoriosa, mas também na sua vida política, igualmente de êxito. Mais do que tudo, na fase final de sua vida, deixou o seu exemplo no combate à doença, no seu amor à vida, na sua coragem, na sua fé, na sua crença em Deus."